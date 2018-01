Temporal causa 16 mortes no norte da China Pelo menos 16 pessoas morreram nos últimos dias por causa do intenso temporal com vento e neve que afeta o norte da China, o pior em 56 anos. No entanto, está contribuindo para aliviar a seca na região, confirmaram nesta quarta-feira, 8, fontes oficiais. Na cidade de Weihai, na província de Hebei, dois marinheiros se afogaram enquanto trabalhavam, carregados pelas ondas e pelos ventos de quase de 145 km/h. Um bombeiro morreu quando tentava resgatar os passageiros de um táxi. Na mesma localidade, o temporal destruiu fazendas de pesca e causou danos a várias casas. As perdas econômicas são calculadas em US$ 112,5 milhões pelo governo local, segundo fontes citadas nesta quarta-feira pela agência estatal Xinhua. Em outras cidades portuárias da província os ventos interromperam o fornecimento de gás e eletricidade. Em Dalian, na província vizinha de Liaoning, 10 pessoas morreram após a queda de dois guindastes de construção arrastados pelo temporal, informa a Xinhua. As 13 últimas vítimas se unem aos três mortos em Shenyang, a capital da província, onde a neve derrubou dois mercados. Mas as neves trouxeram também um efeito positivo: aliviar a seca na faixa setentrional chinesa, segundo o subdiretor do Escritório Meteorológico de Liaoning, Zhang Lixiang. Na província, onde um milhão de hectares de cultivo sofrem com a seca, as chuvas forneceram 6 bilhões de metros cúbicos de água, "o equivalente a seis açudes e é uma bênção para as terras áridas", disse.