Temporal causa estragos e faz uruguaios abandonarem suas casas Mais de 20 pessoas já tiveram de abandonas suas casas por causa do forte temporal que atinge o sul do Uruguai há dois dias. As chuvas estão provocando muitos estragos no país. Nesta quarta-feira, na localidade de Colônia, cerca de 180 km a Oeste de Montevidéu, ventos de mais de 100 quilômetros por hora provocaram quedas de árvores e destruição de parte da rede de eletricidade. O transbordamento dos rios está alagando ruas. O serviço nacional de meteorologia prevê ventos de 50 a 90 km/h para esta madrugada, principalmente no noroeste, sul e leste do país.