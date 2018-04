Temporal causa inundações e deixa 12 mortos no Haiti Pelo menos 12 pessoas morreram em inundações e deslizamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram os arredores de Porto Príncipe, capital do Haiti, durante o fim de semana, informaram hoje funcionários da defesa civil local. Uma forte tempestade atingiu as montanhas que rodeiam a capital haitiana entre o último sábado e o domingo, enviando torrentes de água e lama na direção do centro da cidade.