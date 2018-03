Temporal deixa 55 mortos e um milhão de deslocados na China

O temporal que castiga a zona central e o sul da China causou 55 mortos e obrigou a evacuação de um milhão de pessoas, segundo informou neste domingo, 15, o diário oficial Beijing News. Segundo os dados do Ministério de Assuntos Civis chinês, um total de 55 pessoas morreram e outras sete permanecem desaparecidas devido às chuvas torrenciais, que afetam desde a semana passada nove províncias chinesas, entre as quais está Sichuan, a zona mais castigada pelo terremoto do dia 12 de maio. O Ministério também comunicou que mais moradores tiveram que ser retirados por causa das tempestades, que inundaram grandes áreas rurais e se estima que já causaram perdas de mais de 1 bilhão de iuanes (US$ 145 milhões). As previsões do Birô Estatal de Meteorologia da China mostram que as precipitações continuarão na região, pelo menos até a próxima terça-feira e advertiu que os níveis de água dos rios ameaçam transbordar nas províncias de Guangxi, Cantão e Jiangxi (sul). A província de Cantão sofreu as piores conseqüências da chuva, com as piores inundações dos últimos 50 anos no delta do rio da Pérola, que já deixaram 28 mortos e desaparecidos.