Temporal deixa um morto no Chile Um violento temporal no Chile central provocou este domingo a morte de uma pessoa. A tempestade atingiu a cidade de Valparaíso, a 100 quilômetros da capital Santiago, causando deslizamentos de terra. O porto da cidade foi fechado e várias avenidas e ruas estão interditadas. Foi decretado estado de alerta para o serviços de emergência que cobrem desde a região de Santiago até a cidade de Concepción. Os metereologistas prevêem que o mau tempo continuará até amanhã. As informações são do site da GloboNews.