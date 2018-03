Temporal no Chile deixa três mortos Três mortos - entre eles uma menina de 9 anos -, um desaparecido e milhares de desabrigados foi o saldo de um temporal que atingiu no fim de semana o sul do Chile. A Secretaria Nacional de Emergência informou que as fortes chuvas obrigaram a transferência de 900 pessoas para albergues do governo em várias províncias sulistas.