Temporal nos EUA causa a morte de pelo menos cinco pessoas Pelo menos cinco pessoas morreram devido ao temporal que atingiu vários estados dos Estados Unidos, provocando ainda inundações e danos materiais. O Serviço Meteorológico Nacional informou que as regiões mais afetadas pelas chuvas foram o leste do Missouri e do Arkansas, onde várias pessoas tiveram que ser evacuadas. Foi confirmada ainda a passagem de pelo menos um tornado pelo Missouri. Outro estado afetado foi o Kentucky, onde as autoridades locais confirmaram a morte de três mulheres por causa das inundações. A imprensa noticia a existência de uma quarta vítima mortal, um motorista que sofreu um acidente pelo mau estado da estrada na qual viajava. Uma mulher de 51 anos morreu no noroeste do Arkansas, atingida por um raio quando estava pescando em um pequeno lago. Além das vítimas mortas, o temporal provocou grandes danos em casas e estabelecimentos comerciais, arrancou árvores e telhados, e deixou milhares de pessoas sem eletricidade.