Temporários operavam central de Fukushima

Milhares de trabalhadores "temporários, sem treinamento e itinerantes" trabalhavam no complexo nuclear de Fukushima, revelou ontem o jornal The New York Times. Quando a instalação foi abalada pelo terremoto e, logo em seguida, atingida por um tsunami, os funcionários não especializados improvisaram a reação à crise. Ontem, milhares de japoneses - empunhando cartazes com as palavras "Não ao nuclear" - marcharam pelas ruas de Tóquio exigindo que o país deixe de recorrer à energia atômica.