Tenda gigante no Cazaquistão abriga praia artificial

A tenda mais alta do mundo foi inaugurada em julho de 2010 em Astana, capital do Cazaquistão.

O prédio oferece diferentes opções de clima para os residentes da segunda capital mais fria do mundo.

No sexto andar, foi criada uma praia artificial

No inverno, a temperatura média na região é - 30ºC. A repórter Rayhan Demytrie visitou o edifício.

No sexto andar, foi criada uma praia artificial, com piscina com ondas artificiais e areia trazida do Mar Negro. Nos andares inferiores, funciona um shopping center.

A tenda é coberta por um material especial que permite a entrada da luz externa, mas impede que o calor de dentro do edifício saia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.