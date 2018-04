Tensão com Japão leva China a boicotar reunião Em uma reunião no Japão sobre os problemas de Mianmar, os credores internacionais concordaram nesta quinta-feira em apoiar as reformas do país que estão em curso. Apesar disso, os credores não chegaram a um acordo sobre a redução das dívidas em atraso do país, informou o ministro das Finanças do Japão, Koriki Jojima.