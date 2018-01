Tensão entre EUA e Irã inquieta países do Golfo Pérsico O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) Pérsico pediu nesta segunda-feira, 5, que se evite um conflito bélico por causa das atividades nucleares iranianas, ao considerar que afetará "muito negativamente" essa rica região petrolífera. Essa posição foi expressada pelo secretário-geral do CCG, Abdel-Rahman al-Attiyah, na inauguração, em Abu Dhabi, de uma conferência sobre a segurança do Golfo Pérsico, que durará três dias e terá a participação de especialistas e políticos árabes e ocidentais. "Ainda temos a oportunidade de encontrar uma solução pacífica para a crise envolvendo o programa nuclear iraniano, mas uma solução assim requer que (a comunidade internacional e o Irã) negociem sobre o assunto com uma visão baseada na sensatez e na razão", disse Attiyah. Os países do CCG - Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã e Emirados Árabes Unidos - expressaram em várias ocasiões sua inquietação com a tensão entre Estados Unidos e Irã devido aos planos atômicos de Teerã. Essa preocupação aumentou ainda mais depois de Washington enviar dois porta-aviões à região há um mês. O secretário-geral do CCG reiterou que esta aliança política e econômica não se opõe a que o Irã tenha um programa nuclear para uso pacífico, mas "se opõe ao uso militar da tecnologia atômica por qualquer país da região".