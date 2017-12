Tensão entre polícia e manifestantes aumenta em Quebec Pelo menos 24 adultos e um menor foram presos nesta sexta-feira em Quebec, durante as manifestações contra a Alca e a globalização. Novos protestos estão programados para amanhã, quando os líderes dos 34 países reunidos na Cúpula das Américas se encontram a portas fechadas. Segundo balanço divulgado na noite desta sexta-feira pela polícia canadense, cinco policiais ficaram feridos durante os protestos e um foi atendido com fortes dores no peito. A polícia não soube informar quantos manifestantes ficaram feridos, mas admitiu o uso de balas de borracha e bombas-pimenta, sem, no entanto, contato físico com os ativistas. Houve dano a propriedades e veículos, sobretudo vidros quebrados. Nesta sexta-feira à noite, quando está sendo aberta oficialmente a Cúpula das Américas, a situação está calma em Quebec, mas os manifestantes continuam ao redor do Centro de Convenções do Congresso, assim como a polícia.