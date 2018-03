Tensão, fome e medo na Basílica da Natividade em Belém A tensão, a fome e o medo reinam no interior da Basílica da Natividade em Belém, onde mais de 200 palestinos permanecem refugiados há dois dias, sitiados por soldados israelenses que negam ter atacado a igreja que se ergue nessa cidade santa da Cisjordânia onde, segundo a cristandade, Jesus nasceu. Não é possível esclarecer o que realmente aconteceu nas últimas horas dentro da igreja, a mais antiga do mundo. O que se sabe é que o templo perdeu hoje seu sacristão, Samir Ibrahim Salman, que, entre outras atribuições, tinha a de tocar os sinos: o pacato palestino, de religião católica, que dedicou boa parte de seus 45 anos de vida a cuidar do lugar, foi mortalmente baleado nesta quinta-feira quando tentava chegar a seu local de trabalho. Outra certeza, contam os frades franciscanos, é a de que palestinos armados escaparam da Basílica e entraram à força no albergue do convento, a "Casa Nova", dizendo que os israelenses haviam derrubado a porta dos fundos e estavam prestes a entrar. Alguns palestinos, incluindo o governador da Cisjordânia Muhammad al Madani, disseram que os soldados abriram a tiros uma pequena porta de ferro que desde a via da Gruta do Leite dá acesso ao complexo de igrejas e conventos, e que depois se detiveram do lado de fora da basílica, lançando de quando em quando granadas ensurdecedoras. Enquanto al Madani falava pelo telefone com a Ansa, ouviam-se claramente os disparos, entre os quais era impossível distinguir se se tratava de armas de fogo israelenses ou de palestinos que rompiam as grades para entrar no convento. Um jornalista, em um albergue nas proximidades, confirmou o ataque à porta. O sacerdote Ibrahim Faltas, reitor do Instituto Franciscano, indicou em diversas entrevistas que a entrada foi realmente derrubada - mas não disse como. Em uma entrevista à televisão jordaniana, o prefeito de Belém, Hanna Nasser, disse por sua vez que os militares israelenses dispararam contra duas portas, a principal e a que dá para o pátio interno da igreja. Jornalistas estrangeiros que tentaram chegar até a Praça da Manjedoura, cheia de soldados, foram bloqueados por militares a cerca de 400 metros da Basílica - distância suficiente para impedir qualquer verificação. Israel, que se comprometeu a não profanar os lugares santos, negou ter tentado entrar na igreja, definindo as acusações palestinas como "embustes" e "pura propaganda". A delegação apostólica, em frenética atividade diplomática, limitou-se a declarar que seus membros, tendo à frente o patriarca latino, Michel Sabbah, estão "rezando". Os 40 monges franciscanos e as quatro freiras do convento se entrincheiraram no andar superior do albergue, aterrorizados pela possibilidade de um combate entre israelenses e palestinos. Uma freira refugiada em um convento adjacente à Basílica que pôde falar com um canal de televisão da Sardenha, disse que para ela "o perigo maior parece ter passado". "Estamos bem e somos otimistas, com a ajuda de Deus, o perigo maior parece ter passado", disse a irmã Caterina Sulcis, entrevistada por uma emissora de Cagliari. No entanto, as reservas de alimentos e água estão se esgotando. Os cerca de 200 palestinos acampados na Basílica, entre eles dois meninos de 13 e 14 anos, não têm o que comer, conta um monge. Há dois feridos que precisam de cuidados médicos. "Também nós não temos nada mais- disse o padre Faltas - hoje não comemos". A pequena cidade-fantasma, de ruelas que se entrecruzam e sobem pelas colinas, com casas de pedras brancas trazidas de Hebron, "é a imagem da desolação", disse um jornalista americano. Belém está devastada pelos incursões israelenses, não há rua que se tenha salvado: escombros por todos os lados, faróis arrancados, automóveis destruídos pelos tanques militares. A população está escondida em suas casas, mas mesmo assim não está segura. Um homem de 45 anos foi baleado enquanto falava pelo celular em seu apartamento, conta o prefeito Nasser, refugiado em sua casa depois que os israelenses ocuparam a sede da Prefeitura e detiveram algumas pessoas. Os israelenses vasculharam todas as casas, em busca de combatentes da intifada que há 18 meses castiga Israel com ataques suicidas. Muitas casas foram destruídas, contam os jornalistas que conseguiram circular durante uma hora entre as ruínas da que era uma das mais fascinantes cidades da Palestina. Até hoje, disse o prefeito, foram confirmados 12 mortos e pelo menos 30 pessoas feridas. Um médico do hospital de Belém, Peter Qumri, confirma a informação, mas acrescenta que só quatro feridos conseguiram chegar ao hospital, porque a circulação de ambulâncias é limitada. "Os israelenses nos impedem de chegar até os feridos e os quatro que socorremos ontem precisaram ser escondidos sob os cadáveres que nos haviam autorizado a recuperar", disse Qumri.