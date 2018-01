Tensão marca visita de Bush ao México O presidente George W. Bush chegou ao balneário mexicano de Cancún cercado por um forte esquema de segurança para um encontro sobre política e comércio com os governantes do México e do Canadá. Bush foi recebido pelo governador do Estado mexicano de Quintana Roo, Félix González. A visita ocorre em um momento no qual as relações bilaterais passam por tensão devido a controvérsias em assuntos relacionados com o comércio e a imigração. A chegada de Bush, que provocou protestos locais, foi programada para que o líder pudesse participar, nesta quinta-feira, com o presidente mexicano Vicente Fox e o primeiro-ministro canadense Stephen Harpert, de um encontro para debater os avanços da Aliança para a Segurança e Prosperidade na América do Norte (Aspan). Os três países membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte lançaram a Aspan em março do ano passado como instrumento para "estreitar a cooperação e fomentar a prosperidade regional". Em março de 2005, Bush, Fox e o então primeiro-ministro canadense Paul Martin acertaram a realização desse encontro, que deve ter como enfoque principal a análise de temas ligados à imigração, ao comércio e à segurança nas fronteiras comuns.