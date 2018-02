Tensão no coração da América Na semana passada, os paraguaios estavam em pé de guerra com um vizinho e pouco tinha a ver com o impeachment ruidoso de Fernando Lugo. O motivo foi uma encrenca antiga: quem controla as águas do Rio Pilcomayo? E tal como a briga com os parceiros do Mercosul, essa é igualmente polêmica e sem solução evidente. Mas se nada for feito para solucioná-lo, pode ter consequências continentais.