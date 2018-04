Tensão obriga 'brasiguaios' a se refugiarem no Brasil Dezenas de famílias de fazendeiros "brasiguaios" - brasileiros e descendentes estabelecidos no Paraguai - estão sendo expulsas do país vizinho e voltando para o Brasil apenas com a roupa do corpo. A denúncia foi feita ontem pela prefeita de Naviraí (MS), Sandra Cassone (PT). De acordo com ela, as margens da rodovia BR-163 foram transformadas em uma cidade de lona plástica. Com o fluxo repentino de cerca de 1.600 pessoas do país vizinho na última semana, já são 3 mil famílias acampadas na região. "Terei de decretar estado de emergência" disse Sandra.