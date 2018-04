Tensão racial é latente na zona rural sul-africana

Mas quem vive no interior do país sabe que a situação pode mudar a qualquer momento. Desde 1994, 3 mil agricultores e seus familiares morreram em mais de 10 mil ataques. Segundo dados oficiais, porém, 90% dos assassinatos foram crimes comuns e apenas 2% tiveram motivação racial.

Além de a memória do apartheid estar bem viva entre as comunidades brancas e negras do país, os fazendeiros bôeres temem ações contra suas famílias e suas propriedades, como as que varreram o vizinho Zimbábue de Robert Mugabe a partir da década de 90. Com o incentivo do governo zimbabuano, milícias invadiram as propriedades de fazendeiros de ascendência britânica e os expulsaram do país com suas famílias.