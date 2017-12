Tensão separatista aumenta na Geórgia Autoridades da Ossétia do Sul impediram que uma carga de fertilizante entrasse na região, numa escalada das tensões entre a região rebelde e o governo central da República da Geórgia. Os caminhões, com 100 toneladas de fertilizante, foram impedidos por policiais de entrar na vila de Tsinagara, depois que o governo da Ossétia do Sul se opôs à distribuição do insumo aos fazendeiros. A região, localizada ao norte da Geórgia e na fronteira russa, goza de uma independência de fato desde a trégua de 1992 entre governo e separatistas. O presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, que prometera conduzir a Ossétia do Sul e outras regiões separatistas de volta à órbita do governo central, enviou tropas federais à região nesta semana, elevando os temores de confronto.