Tensões são contornáveis, dizem EUA

"Espero que as relações com a Venezuela melhorem. Infelizmente, há uma tendência por parte do governo venezuelano de usar os EUA como desculpa para o fracasso de suas políticas internas", disse. "Continuaremos buscando uma diplomacia na região que defenda a democracia e a liberdade de expressão."

A diplomata foi declarada persona non grata nos EUA após uma reportagem da TV Univisión ter acusado as embaixadas de Cuba e Venezuela no México - da qual ela fazia parte - de terem colaborado com o plano fracassado do Irã de tentar matar o embaixador saudita em Washington. Em retaliação, o presidente Hugo Chávez fechou o consulado em Miami. / AP