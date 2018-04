Tentativa de invasão na Bolsa de Bagdá acaba em morte Dois seguranças da bolsa de valores de Bagdá foram mortos em um tiroteio ocorrido durante uma tentativa de invasão do local neste domingo, afirmou uma fonte no Ministério de Interior do Iraque. "Quatro homens armados tentaram forçar a entrada na bolsa de valores. Um tiroteio teve início quando os seguranças tentaram contê-los. Dois guardas foram mortos", detalhou a fonte.