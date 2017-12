Tentativa de prender dirigente do Hamas deixa cinco feridos Policiais palestinos e ativistas se enfrentaram na madrugada desta quinta-feira na Faixa de Gaza. Cinco pessoas ficaram feridas durante a tentativa de prender um dirigente do grupo islâmico Hamas. Na madrugada desta quinta-feira, na cidade de Gaza, a polícia palestina tentou surpreender Abdel Aziz Rantisi, um dos dirigente do Hamas, em seu enconderijo, mas foi recebida a bala por mais de 200 simpatizantes de Rantisi. Três policiais e algumas pessoas que estavam no local ficaram feridos. Rantisi disse que não vai se render. O incidente aconteceu horas depois que os comandantes de segurança da Autoridade Palestina e Israel voltaram a ser reunir depois dos israelenses terem suspendido qualquer negociação com os palestinos, no início desta semana. A reunião, que terminou na madrugada desta quinta-feira, aconteceu durante um período de relativa tranqüilidade na região. Para mostrar que realmente quer o fim da violência, O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, anunciou que 15 membros do próprio serviço de segurança palestino foram detidos por não obedeceram suas ordens de cessar-fogo contra Israel.