Tentativa de resgate de mineiros em Utah mata 3 Três membros de uma equipe de salvamento morreram e sete ficaram feridos na madrugada de ontem quando tentavam resgatar seis mineradores que estão presos há 12 dias em uma mina de carvão na cidade de Huntington, em Utah. O acidente fez com que as buscas por sobreviventes fossem suspensas por tempo indeterminado. "Existe alguma maneira de continuarmos a operação de resgate sem deixarmos de dar segurança às equipes de resgate? Nesse momento, não temos uma resposta", disse Richard Stickler, diretor do Departamento de Segurança e Saúde em Minas dos EUA. Stickler afirmou que um leve abalo sísmico pode ser a causa da nova tragédia. O Serviço Geológico dos EUA, contudo, não confirmou a informação. Foi justamente um terremoto de 4,0 graus na escala Richter que causou o primeiro desabamento, em 6 de agosto.