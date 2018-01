Tentativa de seqüestro de avião é frustrada no Irã Agentes de segurança da aviação frustraram uma tentativa de seqüestro de um avião iraniano que realizava um vôo doméstico, informou hoje a agência oficial de notícias do Irã. O seqüestrador aproximou-se da tripulação do avião que seguia de Kerman, no sul do Irã, para a capital Teerã no sábado, e ameaçou explodir duas bombas caseiras embrulhadas em roupas encharcadas de álcool, segundo a Agência de Notícias da República Islâmica. Ele ameaçou atear fogo com um isqueiro se fosse impedido de entrar na cabine do piloto, disseram à agência autoridades de segurança da aviação. O avião, um Tupolev Tu-145, transportava 138 pessoas. Agentes de segurança a bordo dominaram o homem e o prenderam. O sequestrador teria dito, num primeiro interrogatório, que sua ação havia sido motivada por problemas econômicos.