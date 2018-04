Tepco anuncia emissão de fumaça em usina nuclear

A empresa informou que os funcionários estão injetando água no reator com o objetivo de esfriá-lo. O gasto de combustível do reator continua estável e as temperaturas e a pressão da estrutura não apresentam variações consideráveis.

Esse reator foi um dos três na usina nuclear de Fukushima Daichii que ficaram descontrolados após serem atingidos por um tsunami em 2011, o que causou o pior desastre nuclear do mundo desde 1986, quando aconteceu o Chernobyl. Fonte: Dow Jones Newswires.