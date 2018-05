Terceira adolescente indiana é estuprada e queimada em uma semana

NOVA DÉLHI - Uma terceira adolescente foi estuprada e queimada viva na Índia em uma semana, tornando-se o mais recente ataque sexual que causa comoção no país.

+ Novo caso de adolescente estuprada e queimada causa comoção na Índia

A adolescente de 16 anos morreu em razão das queimaduras infligidas por um homem de 26 anos. A jovem havia dito que iria contar à família sobre o estupro.

Uma semana antes, outras duas adolescentes foram vítimas de ataques similares no Estado de Jharkhand. Uma morreu, e a outra luta entre a vida e morte no hospital.

A última jovem assassinada estava sozinha em sua casa no distrito de Sagar, no Estado de Madhya Pradesh, quando foi estuprada, afirmou a Polícia nesta sexta-feira, 11.

"Prendemos dois acusados. Um deles é primo da jovem, que disse ao principal suspeito que ela estava sozinha em casa", afirmou o superintendente da Polícia de Sagar, Satyendra Kumar.

As autoridades indianas enfrentam forte pressão para agir contra os ataques sexuais, especialmente após as manifestações na Índia pelo brutal estupro coletivo e assassinato de uma menina muçulmana de 8 anos por um grupo no Estado de Jammu e Kashmir.

+Índia dá sinal verde à pena de morte para estupradores de menores de 12 anos

Esses casos foram os que provocaram mais reações desde o estupro de uma estudante em um ônibus, em 2012, que gerou protestos em massa na Índia e no mundo. / AFP