Terceiro ataque atinge fortaleza do Taleban Bombardeiros atacaram a fortaleza do Taleban no sul de Kandahar no início desta manhã. As forças da milícia responderam acionando sua artilharia antiaérea. Os ataques aconteceram pouco depois da confirmação da morte de quatro afegãos, que trabalhavam para as Nações Unidas em Cabul, nos ataques da noite anterior. O Taleban negou que os ataques de hoje tenham sido realizados pela oposição e atribuiu o terceiro bombardeio aos Estados Unidos, que não reconheceram imediatamente a ofensiva. O ataque a Kandahar aconteceu depois que um avião não-identificado sobrevoou a capital afegã, Cabul, lançando uma única bomba nas proximidades do aeroporto, ao norte da cidade. O porta-voz do Taleban, Abdul Hai Muttmain, disse que Osama bin Laden e o mulá Mohammed Omar sobreviveram aos ataques de ontem à noite e desta manhã e afirmou que os bombardeios ?não atingiram nenhum alvo militar?. Ele afirmou que é ?totalmente falsa? a notícia veiculada por uma agência do Irã, segundo a qual o mulá teria morrido nos ataques de ontem à noite. Leia o especial