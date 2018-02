Terceiro jovem morre após tiroteio em escola americana

De acordo com o escritório de exames médicos, Zoe R. Galasso, de 14 anos, não resistiu a um ferimento causado por um tiro na cabeça. O atirador, Jaylen R. Fryberg, de 15 anos, também morreu de maneira similar.

Três outros estudantes permanecem hospitalizados, dois em estado crítico e um em uma condição satisfatória. Dos adolescente feridos, apenas Nate Hatch, de 14 anos, baleado no maxilar, apresentou melhora. Ele permanece sob cuidados intensivos no Harborview Medical Center, em Seatle, e estava acordado e respirando sozinho, de acordo com a porta-voz do hospital, Susan Gregg.

Andrew Fryberg, de 15 anos, está em estado crítico em uma unidade de tratamento intensivo. Ele e Nate são primos de Jaylen. Shaylee Chuckulnaskit, de 14 anos, está em estado crítico no Providence Regional Medical Center. Fonte: Associated Press.