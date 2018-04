Terceiro líder da Al-Qaeda é morto no Iraque, diz BBC Forças dos Estados Unidos e do Iraque mataram um terceiro líder da Al-Qaeda no Iraque, informou hoje a rede britânica BBC. Segundo as informações, o líder Ahmed al-Obeidi morreu em uma operação na província de Nínive, no norte do país, disse o porta-voz do exército iraquiano, general Qassim al-Moussawi. Ontem, autoridades iraquianas haviam informado que outros dois importantes líderes, Abu Ayub al-Masri e Abu Omar al-Baghdadi, haviam sido mortos em confrontos no domingo.