Terceiro mineiro é encontrado morto em mina no Equador Mais um mineiro que estava soterrado desde o dia 15, a 150 metros de profundidade, em uma mina no Equador, foi encontrado morto ontem, dia 20, anunciou Giorgy Ramírez, um dos trabalhadores que participam das operações de resgate. Ele havia sido soterrado na sexta-feira, com mais outros três companheiros, no quinto nível da mina de ouro Casa Negra, na província de El Oro, ao sul do país, fronteira com o Peru.