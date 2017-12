Terceiro pacote-bomba explode na Grã-Bretanha Uma funcionária ficou ferida nesta quarta-feira depois que um pacote-bomba explodiu na agência de licenciamento de veículos DVLA, o terceiro incidente similar em três dias na Grã-Bretanha. Os serviços de emergência foram chamados para a agência de licenciamento de veículos e motoristas após a explosão em Swansea, no País de Gales. A explosão aconteceu por volta das 9h23 desta manhã na sala de correios da agência, que fica no escritório central de Swansea. A funcionária, que aparentemente não apresentava ferimentos graves, foi levada para um hospital local. Por medida de segurança, o prédio foi esvaziado. Cartas-bomba explodiram nesta semana em duas empresas britânicas ligadas à cobrança de multas de trânsito. Na terça-feira, duas pessoas ficaram feridas levemente após a explosão de uma carta-bomba no escritório de uma empresa contábil de Wokingham, sudoeste da Inglaterra. O escritório é vinculado a uma agência que fornece câmeras digitais para medição de velocidade de veículos à Polícia. O primeiro atentado aconteceu na segunda-feira, quando uma mulher teve as mãos atingidas pela explosão de um pacote em uma empresa que administra a cobrança do pedágio urbano no centro de Londres. A Polícia procura agora estabelecer vínculos entre os três casos.