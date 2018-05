Terceiro sobrevivente é resgatado de naufrágio na Itália Um terceiro sobrevivente foi resgatado do interior do navio de cruzeiro Costa Concordia na manhã deste domingo, um dia depois do naufrágio na costa da Toscana, na Itália. Marrico Giampetroni, comissário-chefe de bordo foi retirado do local de helicóptero. Os socorristas tiveram que atravessar regiões alagadas dentro da embarcação, que está parcialmente submersa no Mar Mediterrâneo. A imprensa local informou que ele teria uma perna quebrada. Autoridades afirmaram que ele está em boas condições de saúde.