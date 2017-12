Termina a reconstrução da fachada do Pentágono Um pedaço escuro da fachada original do Pentágono, gravado com a data de 11 de setembro, foi instalado hoje em uma das paredes reconstruídas do local. Atrás dele, foi depositada uma cápsula de bronze contendo lembranças do ataque terrorista e os nomes das 184 vítimas fatais da tragédia, além de uma foto do presidente George W. Bush com o secretário de Defesa Donald Rumsfeld. Os trabalhos para restaurar a fachada do Pentágono estavam previstos para durar um ano, mas os mesmos foram finalizados com três meses de antecedência. No entanto, os operários continuam reconstruindo a parte interna da parte atingida pelo avião da American Airlines que fazia o vôo 77. O Departamento de Defesa afirmou que a urna depositada hoje nunca será removida. "Ela (a cápsula) ficará aqui para sempre, esperamos", disse o secretário-assistente de Defesa Charles S. Abell.