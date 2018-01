Termina a semana com mais tornados da história dos EUA A semana com mais tornados da história dos Estados Unidos terminou neste domingo com um saldo de 44 mortos de Kansas à Geórgia, informaram meteorologistas. Violentas tempestades começaram nos primeiros dias da última semana, afetando os Estados americanos de Missouri, Kansas e Tennessee, seguidas por tornados na região de Oklahoma City. Também foram atingidos os Estados de Indiana, Kentucky e Geórgia. Os fenômenos desenvolveram-se com violência e deixaram para trás um rastro de mortes e destruição. Houve tempestades neste sábado em diversos Estados, mas nenhuma foi tão devastadora quanto as ocorridas no meio da semana. Acredita-se que o tempo melhorará nesta semana, dizem os especialistas.