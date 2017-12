Termina crise no governo de Israel com retorno do Shas Uma crise política que ameaçou o governo do primeiro-ministro Ariel Sharon foi estancada hoje com o retorno à coalizão do partido ortodoxo Shas. A agremiação havia sido expulsa do governo depois que ministros do partido votaram contra um programa de austeridade. Após tomar posse em março de 2001, Sharon costurou um governo de "unidade nacional" para combater a violência palestina. A coalizão inclui, além do partido do próprio premier, o Likud, o Partido Trabalhista e o Shas, o terceiro maior grupo político do Parlamento, assim como várias outras agremiações menores. A crise terminou quando o Shas concordou em assinar uma carta prometendo votar a favor das medidas propostas pelo gabinete. Hoje, os parlamentares aprovaram o retorno ao governo dos cinco ministros do Shas que haviam sido demitidos por causa da crise. Agora, Sharon conta com 77 das 120 cadeiras do Parlamento.