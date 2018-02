Termina depoimento de 3 horas de Bush sobre 11/9 O presidente George W. Bush e o vice-presidente Dick Cheney responderam, durante três horas, às perguntas da comissão especial que investiga falhas do governo americano que podem ter facilitado os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. ?Respondi a todas as perguntas?, disse Bush a jornalistas após o depoimento. O presidente se recusou a explicitar quais os temas levantados pela comissão, mas disse que o depoimento foi cordial. ?Estou feliz de ter participado. Estou feliz de ter tido tempo... Gostei (de depor)?. Os dez membros da comissão se reuniram ao redor de Bush e Cheney, no Salão Oval da Casa Branca, para uma reunião sem precedentes, declarada proibida para todos exceto o conselheiro da Casa Branca Alberto Gonzales e dois funcionários.