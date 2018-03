Termina o pontificado de Bento XVI

Os integrantes da Guarda Suíça em Castelgandolfo fecharam os portões do palácio de verão logo depois das 20h locais de hoje (16h em Brasília), encerrando simbolicamente um papado que entrará para a história pela forma como terminou: com a renúncia do pontífice, ao invés de sua morte.

Horas antes, em um discurso de despedida a seus cardeais no Vaticano, Bento XVI buscou atenuar a preocupação em relação ao futuro do alto comando católico. Ele prometeu "obediência e reverência incondicionais" a seu sucessor. As informações são da Associated Press.