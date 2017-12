Termina operação de Sharon O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, de 77 anos, completou uma cirurgia de emergência de 4 horas e teve parte do intestino retirada, informou uma autoridade israelense. Segundo ele, que falou na condição de anonimato por não ter autorização para comentar da saúde do primeiro-ministro, o resultado da operação foi "muito bom", mas não deu maiores detalhes. Os médicos do hospital Hadassah não comentaram a informação. Mais cedo, outras fontes disseram que a situação de Sharon é crítica e as chances de sobrevivência são reduzidas. O estado de saúde de Ariel Sharon teve um piora neste sábado e os médicos decidiram realizar uma operação de emergência para descobrir os danos em seu aparelho digestivo. No início do mês, ele recebeu uma sonda de alimentação no estômago, o que pode ter agravado o problema. Israel vem sendo governado por Ehud Olmert desde que Sharon sofreu um derrame cerebral em 4 de janeiro. Olmert vai liderar o Kadima nas eleições gerais marcadas para 28 de março.