Termina reunião entre Sharon e Abbas A reunião entre os primeiros-ministros israelense, Ariel Sharon, e palestino, Mahmud Abbas (Abu Mazen), terminou hoje depois de mais de duas horas de debates. O conteúdo do diálogo não foi imediatamente difundido, mas sabe-se que a questão dos prisioneiros palestinos estava entre os itens em pauta. Fontes palestinas afirmaram que, depois da reunião com Sharon, Abbas se dirigiu a Ramallah, Cisjordânia, para transmitir o que foi discutido ao presidente palestino, Yasser Arafat. Os ministros palestinos de Segurança Interna, Mohamed Dahlan, de Informação, Nabil Amr, e de Assuntos de Prisioneiros, Hisham Abdelkader, acompanharam Abbas na reunião com Sharon.