Termina sem vítimas seqüestro de ônibus na Alemanha Um jovem libanês que elogiou os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos seqüestrou hoje um ônibus urbano em Bremen, com 19 pessoas a bordo, e percorreu parte do país perseguido pela polícia, antes de entregar-se e libertar os reféns remanescentes, ilesos. Comandos da polícia invadiram o ônibus e prenderam o seqüestrador de 17 anos, pondo fim a um drama de sete horas, depois que ele libertou os últimos reféns numa rodovia ao sul de Hanover, disse o porta-voz policial Walter Wallot. Não houve disparos durante a invasão, e ninguém ficou ferido no episódio. O mais alto oficial de segurança de Bremen, Kuno Boese, disse numa entrevista coletiva que o libanês havia escrito uma carta a seus pais na quinta-feira, elogiando os seqüestradores suicidas de 11 de setembro. "O crime teve uma motivação islâmica radical", afirmou Boese. Segundo a polícia, o seqüestrador armado havia exigido comida, água, um telefone celular e um novo motorista para substituir o "psicologicamente abalado" motorista original do veículo. Ele também pediu para falar com o prefeito de Bremen, Henning Scherf, segundo o porta-voz policial Ronald Walter. O escritório do prefeito negou a informação. O motorista do ônibus fez um chamado de socorro por rádio para a polícia quando o rapaz seqüestrou o ônibus, por volta das 9h30, na cidade de Bremen. O veículo levava 18 passageiros, entre eles crianças. "Estou a caminho de Hanover. Um homem com uma arma está a bordo", teria dito o motorista de 35 anos, de acordo com sua companhia. O seqüestrador obrigou todos os passageiros a ficarem no fundo do ônibus, enquanto ameaçava o motorista com um revólver. O veículo entrou numa rodovia, sendo seguido à distância por veículos policiais e ambulâncias. Depois de umas duas horas, o seqüestrador fez o ônibus parar numa rodovia ao sul de Hanover, a cerca de 120 km de Bremen. O veículo foi imediatamente cercado pela polícia. O homem então começou a libertar gradualmente 10 reféns. Três já haviam escapado ou sido libertados desde o início do seqüestro. O drama terminou por volta das 16h15, quando a polícia anunciou que os últimos cinco passageiros e o motorista estavam "livres e sãos". O seqüestrador está sendo interrogado por policiais.