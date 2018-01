Terminal de aeroporto americano é esvaziado por segurança Uma falha no sistema de segurança obrigou autoridades a esvaziarem o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington. "Havia uma mulher vagando em um local distante da área de revista no momento em que esperava para ser revistada novamente" no Terminal A, disse Amy von Walter, porta-voz da agência de segurança em transporte. "Com isso, foi tomada a decisão de esvaziar o terminal e revistar novamente todos os passageiros." Tom Sullivan, porta-voz da Autoridade Aeroportuária Metropolitana de Washington, disse que três aviões posicionados nos portões do terminal A foram esvaziados e os passageiros estavam entre as pessoas retiradas do local perto da hora do almoço. Von Walter disse que as aeronaves e os passageiros foram revistados e nada foi encontrado. A mulher que gerou o alvoroço não foi encontrada, apesar de a porta-voz acreditar que ela tenha passado novamente pela revista. Ainda em Washington, mas durante o fim de semana, uma bateria de mísseis foi instalada no telhado do prédio do Novo Escritório Executivo, diante da Casa Branca. O prédio abriga diversas agências do governo federal dos Estados Unidos. O Serviço Secreto, responsável pela segurança pessoal do presidente, recusou-se a comentar a presença dos mísseis ou seu tipo. "Não discutimos as medidas de segurança da Casa Branca", disse o porta-voz do Serviço Secreto, Tom Mazur.