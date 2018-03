Terminal de aeroporto em Houston é fechado após disparos

HOUSTON - Um terminal do Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, nos EUA, precisou ser fechado após disparos deixarem as pessoas em pânico. Segundo autoridades americanas, a situação foi controlada por volta das 16h30 desta quinta-feira, 2.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) chegou a determinar que todas as aeronaves permanecessem em solo após os disparos no Terminal B do aeroporto, informou a KTRK-TV. Segundo a imprensa local, uma pessoa teria tentado se matar perto de um posto de checagem de segurança.

O porta-voz da polícia de Houston Victor Senties, disse que um homem "que estava armado sofreu pelo menos um ferimento por tiro" e foi levado a um hospital da região. / REUTERS e AP