Terminal do aeroporto de Bruxelas evacuado por suspeita de terrorismo Um dos terminais do aeroporto de Bruxelas foi evacuado nesta quinta-feira por motivo de segurança e pelo menos seis vôos foram cancelados, informou um porta-voz oficial da empresa aeroportuária belga (BIAC). Um passageiro fugiu após ter se negado a passar pelo controle de segurança junto ao detector de metais à entrada da área de embarque do terminal A, informou a emissora de rádio Bel-RTL. Pelo menos seis vôos para Oslo, Viena, Veneza, Madri, Estocolmo e Berlim, foram cancelados, e centenas de pessoas aguardam junto ao controle de passaportes do terminal principal, que serve de acesso ao A, reservado para vôos com destino e origem no espaço Schengen - território sem fronteiras internas que inclui Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Portugal e Suécia. A única informação fornecida aos passageiros, por megafone, dizia apenas que "o acesso ao terminal A está momentaneamente fechado por razões de segurança". Após a fuga do passageiro a polícia tentou localizá-lo sem sucesso, mesmo fazendo uma busca minuciosa pelas instalações do terminal A. Por esse motivo, e até que o passageiro seja localizado, a BIAC decidiu evacuar o terminal e desembarcar os passageiros dos aviões que decolariam no início da manhã.