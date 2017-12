Terminal do aeroporto de Manchester reabre após investigação de mala suspeita

LONDRES - Um dos três terminais do Aeroporto de Manchester, no Reino Unido, foi esvaziado por algumas horas nesta quarta-feira, 5, enquanto autoridades investigavam uma mala suspeita que foi deixada no local.

O aeroporto informou que o escaneamento rotineiro da bagagem havia revelado “uma mala que parecia conter um item suspeito”.

Centenas de passageiros foram conduzidos a se retirar do Terminal 3 enquanto uma equipe antibomba foi chamada para investigar o caso.

A polícia de Manchester afirmou que os oficiais conduziram uma série de explosões controladas da bagagem, e destacou que o incidente não teve relação com terrorismo.

Os outros dois terminais do aeroporto permaneceram abertos durante as investigações, e os pousos e decolagens ocorreram normalmente após o esvaziamento do local. / ASSOCIATED PRESS