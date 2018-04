Terminal do JFK em NY é evacuado por segurança Autoridades norte-americanas evacuaram o terminal do Aeroporto Internacional John F. Kennedy na cidade de Nova York por causa de medidas de segurança. O porta-voz do Port Authority of New York and New Jersey, Steve Coleman, disse que os viajantes que estavam no terminal oito do aeroporto foram convidados a deixar o local e serão remanejados. Colemam não deu mais informações sobre o ocorrido. As informações são da Associated Press.