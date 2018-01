Terminal petrolífero de Basra está "operante", diz fonte O porto de petróleo de Basra, no sul do Iraque, está "totalmente operante", com cerca de 60 mil barris de petróleo sendo bombeados por hora, disse um agente do porto. Segundo ele, os dois principais oleodutos que levam petróleo ao porto estão funcionando totalmente e os tanques de estoque do petróleo a ser exportado abastecidos. No começo do dia, uma fonte da estatal South Oil Co disse que as exportações de petróleo pelo sul do Iraque foram interrompidas, por causa de ataques ocorridos ontem contra alguns oleodutos nas proximidades de Basra. No entanto, o agente disse que houve confusão em relação as informações. Ele observa que "os dois oleodutos que realmente preocupam no que diz respeito às exportações são os de 106,7 polegadas e o de 121,9 polegadas". O oleoduto atingido foi o de 119,38 polegadas e não se sabe exatamente para onde ele conduz petróleo, diz o agente.