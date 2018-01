Terminam as zonas de exclusão aérea no Iraque A derrocada do governo de Saddam Hussein determinou o fim das zonas de exclusão aérea, no norte e no sul do Iraque. Nessas áreas, forças americanas e britânicas vinham impedindo o vôo de aparelhos da Força Aérea iraquiana, desde o fim da Guerra do Golfo de 1991, para proteger as populações xiita (ao sul) e curda (ao norte). O fim das zonas de exclusão foi informado por fontes do Pentágono, que explicaram que os aviões americanos destacados para o controle do tráfego aéreo na parte norte do Iraque voltarão para suas bases na Carolina do Sul, enquanto que os responsáveis pela parte sul permanecerão, por enquanto, na Arábia Saudita e no Kuwait. Veja o especial :