Termo racista motiva saída da filha de Thatcher da BBC A BBC informou que Carol Thatcher, a filha da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, deixará de contribuir para a emissora. Vários meios de comunicação, incluindo a própria BBC, noticiaram hoje que Carol usou o termo "golliwog", considerado racista no país, na frente dos colegas. A porta-voz de Carol - jornalista que ganhou fama nacional ao vencer um reality show - disse que ela tinha feito apenas um "gracejo". Carol participava do programa de televisão The One Show, uma popular atração sobre temas do cotidiano. Ela teria se referido a um tenista desconhecido usando o termo "golliwog", durante uma conversa na semana passada com o apresentador do show e convidados, quando não estavam no ar. O golliwog era um brinquedo popular na Grã-Bretanha na primeira metade do século 20. O boneco, de pele escura, e seu nome são atualmente considerados racistas no país. A BBC tem sido criticada recentemente pelo comportamento de várias personalidades de seu quadro. No ano passado, os apresentadores Russell Brand e Jonathan Ross foram suspensos após deixarem mensagens eróticas na secretária eletrônica do ator Andrew Sachs.