Terra chega ao ponto mais distante do Sol Nesta sexta-feira, a Terra chega ao afélio, que é o ponto de sua órbita mais distante do Sol. No afélio, a Terra está cinco milhões de quilômetros mais distante da estrela do que no periélio, ou ponto mais próximo, que ocorre em janeiro. Em média, a incidência de luz solar sobre a Terra no afélio é 7% menor que no periélio. No entanto, a temperatura média mundial no afélio é 2,3º C superior à do periélio. Isso se deve ao fato de, nesta época, ser verão no hemisfério norte, onde está concentrada a maior massa de terra do planeta. Como os continentes se aquecem mais rapidamente que os oceanos, a temperatura global média durante a época de verão boreal também é maior.