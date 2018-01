Terra treme novamente na Índia Uma série de novos tremores de terra foram registrados hoje nas ilhas indianas de Andaman e Nicabor, onde as autoridades temem que o número de mortos seja superior a 10 mil. Os tremores tiverem intensidade de 5,7 e 6,1 graus na escala Richter e atingiram as ilhas às 7h de hoje (hora local) num espaço de apenas 10 minutos, segundo informações do Departamento Meteorológico da Índia. As autoridades desconhecem se os novos sismos provocaram mais vítimas. Na Indonésia já morreram por volta de 40 mil pessoas, segundo informou nesta quarta-feira o vice-presidente, Jusuf Kalla. Kalla. Ele ressaltou que a maioria das vítimas está na província de Aceh, extremo norte da ilha de Sumatra, a área mais afetada pela tragédia de domingo. As imagens aéreas de Aceh divulgadas na televisão local mostram dezenas de aldeias de pescadores arrasadas, com poucas construções de pé, e muitos cadáveres nos arredores das mesquitas à espera de serem identificados por seus familiares. Soldados e equipes de voluntários continuam resgatando corpos e fazendo enterros em tumbas maciças para frear propagação de doenças. Com o forte calor, os corpos se decompões rapidamente. Jornalistas estrangeiros foram autorizados a viajar a Aceh, onde a presença da imprensa de outros países estava proibida pelo governo há mais de um ano e meio, desde que o Exército iniciou a maior ofensiva para acabar com a guerrilha separatista. Agora, a catástrofe das águas em Aceh se soma ao conflito armado que custou a vida de 12 mil pessoas desde 1976, quando o Movimento para a Libertação de Aceh começou uma rebelião para criar um estado islâmico independente na província.