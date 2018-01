Terra volta a tremer em El Salvador Um forte terremoto, de 5,4 graus de magnitude na escala Richter abalou El Salvador hoje. É o terceiro tremor que atinge o país em pouco mais de um mês. Ainda não há informações sobre danos e feridos. O abalo ocorreu às 16 horas de Brasília e se concentrou ao longo da costa Pacífico, numa região a 170 quilômetros da capital El Salvador. O tremor causou deslizamentos de terra em algumas estradas do centro e oeste do país. Os dois últimos terremotos (de 13 de janeiro e 13 de fevereiro) deixaram pelo menos 1.246 mortos e 8 mil feridos. As informações são da Dow Jones.